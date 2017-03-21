焦点：英国2月通胀率为2.3% 为2013年底以来首次超过英国央行目标

路透伦敦3月21日 - 英国2月通胀率超过了英国央行2%的目标，这是自2013年底以来的首次，通胀料将进一步上升，因英国退欧打压了英镑，且全球油价上行。

英国国家统计局公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.3%，增幅高于预期，创下2013年9月以来最高升幅，且远高于1月1.8%的升幅。

参与路透调查的分析师此前预计CPI增长2.1%。2月CPI较1月的升幅为2012年10月以来最大。

去年6月英国公投退欧引发英镑大跌，带动进口商品价格大涨。此外，全球油价开始上升，进一步挤压了家庭的支出能力。

英国央行曾经表示，预计通胀将在明年第二季触及2.8%的峰值，不过很多分析师称通胀可能触及3%。

美国和欧洲其他地区通胀亦上升。

英国央行一位决策者上周投票支持升息，其他大多数决策者似乎不急于抵御通胀，大部分归因于薪资增长疲弱，以及英国即将退出欧盟之际经济前景不确定。

英国国家统计局表示，受燃料价格上涨推动交通运输成本增加，这是2月通胀的最大驱动力。

食品价格逾两年半来首次同比上升。

2月零售物价指数(RPI)较上年同期上升3.2%，1月为上升2.6%。

2月扣除能源、食品和烟酒的核心CPI较上年同期上升2.0%，高于分析师预期的1.8%的增幅。

英国统计局称，包括房屋成本在内的消费者物价指数(CPIH)上升2.3%，亦是2013年9月来最高。

PPI数据突显出后续的通胀压力。英国2月PPI产出物价按年上涨3.7%，为2011年底以来的最大涨幅。

涨幅与路透调查访问分析师的预估值一致。

工厂为原材料和能源支付的价格大涨，因为原油价格较上年同期上涨了近一倍。

统计局称，英国1月全国房价按年上涨6.2%，12月涨幅为5.7%。

仅伦敦的房价涨幅就达7.3%，涨幅高于12月。

统计局还称，2月政府缩减了预算赤字，使得财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)有望大幅降低即将结束的2016/17年度的赤字。

2月扣除国有银行的公共部门净借款下降至18亿英镑，得益于当月税收收入创历年同期最高；2016年2月为46亿英镑。

本财年度前11个月，净借款总计478亿英镑，较上年度同期减少29.4%。

英国官方预算预测机构本月预计，2016/17财年公共部门净借款料缩窄至517亿英镑，相当于国内生产总值(GDP)的2.6%。这远低于11月的预估，主要反映出英国经济迄今对退欧公投展现出韧性。

本财年前11个月，企业税收入增长21.3%，至略超过500亿英镑。所得税与国民保险缴款增加6.5%至2,800亿英镑。(完)