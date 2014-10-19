美联储主席叶伦忧心贫富不均 称不符美国价值

路透波士顿10月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，贫富不均日益严重让她“十分”担心；她在一份演讲稿中详细对此一充满政治意味的议题做出评论，称美国民众应该问的是这是否符合美国的价值观。

全球金融市场最近数日面临疯狂抛盘而下跌，不过叶伦并未就市场波动或货币政策置评。她反而将焦点放在贫富差距，她称贫富差距过去数十年在美国经济复苏中持续扩大。

“美国贫富不均的程度及持续扩大的情形让我感到非常忧心，”叶伦在波士顿联邦储备银行就贫富不均议题举办的会议上表示。

她在预先准备好的讲稿中指出，“显而易见的是，过去数十年高端人士所得及财富显着增长，普罗大众的生活水平呈现停滞，是贫富差距扩大的原因。”

“美国民众传统上重视机会均等，我认为这样的趋势是否与我国史上的价值观相符值得深思。”

叶伦在讲稿中大量引用了美联储和其他机构所编制的数据，延续了她对于美国失业及未充分就业情况的一贯关注。预计讲话结束后没有提问环节。

早在接掌美联储之前，叶伦就已经对贫富不均问题表示关切，她承认过去两年房价反弹让底层人群的财富价值有了较大幅度的反弹。

但她指出，有很多因素造成机会不均等，包括年轻世代面临成本高昂的高等教育等。

她并提到另外一个对经济机会构成威胁的问题，也就是企业形成速度放缓可能让生产力受到压抑。

另外，本周金融市场出现数年来罕见的抛售狂潮，市场大幅震荡，美联储成为了这次风暴的中心。投资人忧心欧洲经济衰退、日本及中国经济放缓、埃博拉疫情等，并推迟美联储升息时点预期。

全球股市周五跳涨，尾随美股周四的反弹势头，当时圣路易联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应该继续买债，时程长于原先规画。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五表示，近期市场动荡及全球经济疲软迹象，尚未打击对美国经济的预估，也不太可能改变美联储的政策路线。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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