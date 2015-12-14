英国央行将规定银行业在2020年前建立更多危机缓冲资金

路透伦敦12月11日 - 英国央行周五表示，英国银行业将必须在2020年前建立危机基金，以防止银行破产时纳税人再度为银行提供纾困的情况发生。

英国央行正为400家银行与房屋融资协会(building societies)制定新规则，规定它们必须该如何持有总计2,230亿英镑(3,380亿美元)吸收亏损债券的资金缓冲。

目前这400家银行业者与目标的净差额约为270亿英镑，几乎全数集中在汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)以及莱斯银行集团 (LLOY.L)等大型银行，这些银行将必须持有的债券总额至少是目前最低资金规定的两倍。

银行破产时，这些债券将被减记，以补足减少的核心资金缓冲，从而令监管者有时间循序关闭或重组银行，避免2008年雷曼兄弟破产导致市场动荡的事件重演。

英国央行已经发布上述规定的征求意见稿。新的规定以欧盟法律基础，相关欧盟法律要求28个成员国的所有银行持有额外缓冲，即对自有资本及合格负债(MREL)的最低要求。

根据英国央行估算，大型银行的此类资金净缺口目前为260亿英镑，而与MREL相关资金成本大约为每年14亿英镑。

未来四年银行将对1,950亿英镑的现有债券采取重新发行或展期操作，以使相关债符合资格，绝大部分MREL将通过上述办法达标。

决策人士将上述新规视为2007-2009年金融危机以来为终结银行所谓“太大而不能倒”现象、所出台银行业规定的终章。

“MREL规定的实施在如下方向上迈出了关键一步，即确保银行无论大小，都可在不求助于公众补贴、不干扰整个金融系统的情况下，凭借充分财力实现有序破产，”英国央行行长卡尼在声明中称。

其目的是为了让银行在破产时损失由股东和债权方承担。在金融危机期间，英国政府曾向银行投入1,150亿英镑帮助其维持局面。

**并不温和**

在对四家小型银行让投资者遭受损失的事件感到惊吓后，意大利投资者周五急于抛售银行债券。这突显了欧盟转为让债权人而非纳税人为银行破产埋单。

英国议会财政委员会主席Andrew Tyrie称，抱怨新规定的英国银行业者应该记住，较安全的银行对投资者更有吸引力。

“而且，他们将有足够的时间来适应这些规定，”Tyrie补充道。

Deloitte旗下欧洲监管策略中心负责人David Strachan称，在MREL中可以包括哪些种类债券方面，英国央行建议的标准比欧盟更加严苛。

英国央行表示，某些情况下，储户在银行中的存款除了自动受到欧盟规定保护的7.5万英镑之外，高出部分也可能遭受损失。

银行业者将在2016年第二季获知，2020年1月前应该持有的MREL参考规模。

英国央行表示，这些银行在如何达到这一水平方面将具有一定灵活度。

汇丰、巴克莱、苏格兰皇家银行和渣打都已被列入30家全球系统性银行，必须拥有所谓的TLAC债券。英国央行称，这些银行持有的MREL水平不应高于全球设定的TLAC标准，而且他们必须在2019年最终期限之前开始遵守这一规定。(完)