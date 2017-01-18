焦点：金融业为英国退欧的“最坏情况”做准备 加速制定应急计划

路透伦敦1月17日 - 英国金融服务业将加快把部分业务迁往海外的计划，之前首相特雷莎·梅周二表态，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。

金融企业一直敦促英国政府明确退欧后与欧盟的关系，之后再决定如何调整业务，但多数大型企业目前都计划将部分业务迁址，以确保与欧洲的生意往来。

伦敦作为欧洲金融中心的未来是英国退欧协商中最大的问题之一，因为金融业是英国最大的出口行业，也是企业税收最主要来源。

“现在看来最坏的情形就是基本情况，”一家大型全球性银行的高管在特雷莎·梅讲话后表示，将快速推进应急计划。

特雷莎·梅周四将在达沃斯世界经济论坛与数家大银行的CEO进行私下交谈，其中包括高盛(GS.N)的布兰克梵(Lloyd Blankfein)和摩根大通(JPM.N)的迪蒙(Jamie Dimon)。

说服这些CEO不要将业务从迁出英国，对她来说是个艰巨任务，因为英国退出欧盟几乎肯定意味着在英的银行将失去全面通行牌照(passporting rights)。有了这个牌照，将伦敦作为欧洲业务中心的银行才能够向整个欧盟地区出售产品。

咨询机构Oliver Wyman去年10月在一份报告中警告，如果在英国的金融公司失去全面开展欧洲业务的许可，可能会有7.5万个职位不保，英国政府也或许因此损失最多100亿英镑的税收。但对于特雷莎·梅来说，退出欧盟单一市场，重新全面掌控英国的边境才是优先要务。

“我们不寻求单一市场的成员身份。相反，我们希望通过一个全面、大胆和雄心勃勃的新自由贸易协议，能够获得最大限度的欧盟市场准入。”特雷莎·梅在周二讲话中说。

美国五家最大银行在伦敦雇有4万名员工，比他们在欧洲其他国家总雇员数还要高，不过伦敦有些人担心这恐怕要发生改变。

**退欧过渡期**

在6月23日公投决定退欧后，商界领袖曾恳请政府让英国留在欧盟单一市场内部，比如采取挪威式的协议，从而获得对欧盟市场的全面准入。

但英国金融业已不情愿地放弃了退欧后保住全面准入的努力，改为推动达成一项有限制的贸易协议，这份协议可能将部分金融产品排除在欧盟单一市场外。

银行业一直在敦促英国政府尽力争取到一段过渡期，以防在谈判中难以达成一份有利于英国银行业的协议，或是预防退欧谈判在触发后拖延时间过长，以至超过两年期限。

特雷莎·梅在演说中首次暗示，她强烈支持设定一个过渡期。

但对于过渡阶段将怎样运作以及过渡时期将有多长，特雷莎·梅几乎没有给出任何细节。为金融业提供咨询服务的律师们认为，鉴于此事尚不明了，金融机构若将希望放在一段磕磕绊绊的过渡期上将是不明智的。(完)