分析：英国金融市场逢大选一贯短时滞后 但这次还需警惕英退风险

路透伦敦5月18日 - 历史表明，英国金融市场往往在选举前后表现不佳，不过持续的时间并不长，但预期下个月大选也会有类似状况的投资人必须对英退风险保持警惕。

数十年来，英国股市在议会选举后的几个月表现尤其逊于全球市场，对于这一点，2001和2005年的选举就是最好的参考。这两次选举都是一次性定结果，对于这次选举，市场也抱有同样预期。

距离投票还有三周时间，瑞银财富管理进行的分析显示，1970-2010年间，英国股市在选举后的三个月平均落后于全球股市3.4个百分点。

大选前后，英镑和政府借款成本也往往走低，不过幅度不大，当然不会像去年6月公投退欧后那样的暴跌。去年的退欧公投堪称是英国近几十年来最大的政治冲击。

这是依据路透对1997年以来最近五次选举分析的结果。这五次选举中，工党三次直接获胜，保守党一次直接获胜。只有2010年的选举中，保守党虽然得票最多，但没有达到绝大多数，最终与其他党派组成联合政府。

布莱尔打着“新工党”的口号，在本世纪初当选首相，这一结果令人信服且不出所料，而且民调中亦清楚可见。执政的保守党这次看来也情况类似，市场只怀疑特雷莎·梅在6月8日的大选中可获多数席次的规模。

“这并不是场不相上下的大选。情况更可能像是新工党在2001年或2005年大选中获得蝉联执政，”野村汇率策略师Jordan Rochester表示。

由于特雷莎·梅承诺退欧时采取强硬政策，比如完全撤出欧洲单一市场，英镑已对发生更多意外有些免疫力了。

“英镑变得没那么敏感，‘硬退欧’似乎已得到一定程度的消化，”Rochester表示。

在2001年大选的两个月期间，英镑兑美元仅下滑1.1%。而2005年大选时的两个月，英镑下滑3%，其跌势更多的是因为美元在美联储升息的拉抬下而走强。

路透分析显示，在过去五次大选的前后各一个月期间，英镑兑美元的平均跌幅为1.3%。这与英国公投退欧隔日英镑暴跌10%相比算是小巫见大巫。

10年期英债收益率同期平均仅下跌15个基点。富时100指数.FTSE下跌2.7%，富时中型股250指数.FTMC则跌2.5%。

**英国退欧不确定性**

最近一次特别突出且撼动市场的选举是在2010年5月，当时选举结果造成了英国自二次大战以来第一个联合政府。英镑及股市双双重挫，投资人涌入英国公债避险，导致收益率大幅下滑。

但当时并不全然是因为担心政治出现僵局。当月发生了欧元区债务危机，希腊成为风暴中心，投资人因此感到惴惴不安，全球市场也因此成了惊弓之鸟好多年。

瑞银集团(UBS)财富管理英国投资办公室副主管Caroline Simmons表示，自1970年以来，保守党获胜之后的数月之内，英国股市表现超越全球其他市场的时间只有33%，而工党胜选时则是25%。

而在这40年期间，选后三个月之内英国股市表现平均落后3.4%，Simmons的分析显示，2015年大选的情况是富时100指数下跌2.5%，富时250指数则是下跌1.2%。不过，英国股市因有多家大型能源集团挂牌，更容易受到全球油价大跌的影响，也是一个因素。

随着远离选举的时间愈来愈长，不确定感消退，投资人通常会重新站稳脚步，但目前的状况可能不是这样。

“随着时间过去，事况变得更加清晰，市场往往会回升。但这次得要把英国退欧的结果给考虑进来，”Simmons称。

投资人不喜欢不确定性，因此特雷莎·梅若狂胜，那对市场而言应该会是个利多。然而保守党几乎笃定主政的确定性，目前不太可能刺激市场弹升。

这有部分是因为市场在大选等重大事件前后的投资及交易，呈现“买在谣言传开时，卖在事实发生时”的倾向，还有部分是因为英国退欧乌云笼罩。

投资人对英国退欧的不安情绪，让英镑首当其冲，在公投之后次日兑美元创下史上最大跌幅，之后更一度跌至37年低点。

英镑后来虽扳回一些跌幅，但仍远低于公投之前水准。在英国与欧盟协商退欧条件的不确定性笼罩之际，几乎没有分析师预期英镑会进一步上涨许多。不过那些最为悲观的预估也有些修正。英国退欧谈判预计在大选后不久展开。

“过去20年来，选举结果可预测性很高，或许只有2010年是一个例外，而这次的可预测性比以往更甚，”南非标准银行10国集团(G10)策略师Steve Barrow表示。

“这次我们可能见到英镑出现类似的反应，‘买在谣言传开时，卖在事实发生时’--不只是因为特雷莎·梅料将得胜，同时也是因为我们将会直接进入退欧协商，”Barrow称。(完)

图表：回溯至1997年的英国金融市场和选举的连动关系reut.rs/2qxGIX8