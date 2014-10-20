焦点：市场剧烈波动 基金经理系紧安全带

图中为百元面额的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透10月17日 - 即便是最疯狂的市场，几乎也总能吸引到那些寻找获利机会的投机者。不过近期市场的波动性触及到如此之高的水平，就连最具冒险精神的人也要三思而后行。

随着美国将结束其巨大的货币刺激计划，投资者担心有可能会导致增长和通胀放缓，尤其是在欧洲，这使得本周全球市场剧烈波动。

有些波动甚至达到令人震惊的程度：10年期美国公债收益率一度跌至1.86%，而希腊10年期公债收益率飙升到9%以上，委内瑞拉指标公债收益率更是触及近20%。油价跌破每桶80美元，为四年多来首次。

主要投资银行和基金管理者普遍认为，市场走势过度，未来趋势将变得较为平静。

不过许多人还质疑：最近的动荡是重新制定交易策略的契机，抑或只是市况过于惊慌而不适冒险而已？

“我们最好系紧安全带，”先锋投资(Pioneer Investments)投资长Giordano Lombardo称。

“当前波动阶段将一直持续，直至我们看到政策出现决定性变化...此前的政策已被证实不能提高全球经济成长率。”

欧美市场本周均出现三年来最剧烈的动荡走势，其中股市尤其遭遇重挫。

美银美林表示，本周欧洲股票基金的资金流出量为57亿美元，创下流出数量的纪录高位，另外9月中以来，全球股票市值已蒸发4.85万亿美元。

其他机构估计，这令目前股票估值过低。

瑞银称，为了反映近期的巨幅波动，2015年及以后的企业获利必须被大幅下调--德国企业获利将下调45%，不包括英国在内的欧洲下调40%，美国下调29%。

"我们认为调整的范围并不合理。这再次让我们开始思索市场是否反应过度。"瑞银周五在一份客户报告中表示。

与此同时，巴克莱的股票策略师认为，同信贷市场收益率相比，欧洲股市处于15年来的最低水平。

**基金表现低迷**

不过，很多人并没有太大的选择余地。周一开始返回市场的人士中，将包括那些试图挽留焦虑的客户，并设法弥补近期亏损的基金经理们。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，9月份美国股票共同基金经理人平均亏损2.92%。同期对冲基金平均亏损为0.4%。

这些还不是近期最糟糕的数据：10月15日止当周的数据表明，美国基金投资者从欧洲股票基金创纪录地抽离了13亿美元。

“在出现这次修正行情前，基金经理正在关注他们的获利，考虑是否要获利了结，”Sturgeon Capital投资组合经理Yannick Naud称。

“而现在我们不能这样了。投资者希望回到市场，买入流动性、指标股指--主要就是大型和流动性证券。大家都在买入看似廉价证券的场景不会再出现。”

债市和信贷市场也出现了大幅动荡，坊间证据和仓位数据显示，这是因为大量投资者此前押注美国公债价格下跌和收益率上涨。

策略师称，虽然本周走势令人苦恼，但结果则让市场更趋平衡。

瑞银指出，第三季从高收益债市流出的资金量，大约是2009年以来累计流入总量的近一半，表明市场不太易受极端波动影响。

花旗利率分析师周五在研究报告中称，“近两个月前我们看到空头部位偏多，而目前布仓已更加平衡。”(完)

(编译 王洋/于春红/洪曦；审校 李爽/杜明霞/朱晓军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。