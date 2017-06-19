通胀侵蚀消费力 英国家庭对财务前景看法转为悲观

路透伦敦6月19日 - 周一公布的一项调查显示，英国家庭对未来12个月的财务前景更加担忧，因通胀升高令其支出能力受到挤压。

IHS Markit表示，6月其衡量家庭对个人财务看法的指数，从5月的47.1降至45.8，为三个月来最为悲观的看法，且是2013年底以来最低位之一。

该公司衡量民众对其当前状况看法的整体家庭财务指数则从42.6升至43.8，但仍低于50.0的无变动水准(no-change level)。

上周公布的官方数据显示，英国5月通胀率达2.9%，为近四年来最高。

这令英国消费者的支出力道受损，消费者通常是英国经济成长的推手。

“6月的调查显示英国家庭财务仍承受生活成本升高的庞大压力，”IHS Markit资深分析师Tim Moore表示。

“自上个月来，这方面的挤压情况略减，但对前景的担忧加深。”

调查并显示，有58%的受访者预期未来12个月将会升息。(完)