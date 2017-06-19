通胀侵蚀消费力 英国家庭对财务前景看法转为悲观

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月19日 - 周一公布的一项调查显示，英国家庭对未来12个月的财务前景更加担忧，因通胀升高令其支出能力受到挤压。
IHS Markit表示，6月其衡量家庭对个人财务看法的指数，从5月的47.1降至45.8，为三个月来最为悲观的看法，且是2013年底以来最低位之一。
该公司衡量民众对其当前状况看法的整体家庭财务指数则从42.6升至43.8，但仍低于50.0的无变动水准(no-change level)。
上周公布的官方数据显示，英国5月通胀率达2.9%，为近四年来最高。
这令英国消费者的支出力道受损，消费者通常是英国经济成长的推手。
“6月的调查显示英国家庭财务仍承受生活成本升高的庞大压力，”IHS Markit资深分析师Tim Moore表示。
“自上个月来，这方面的挤压情况略减，但对前景的担忧加深。”
调查并显示，有58%的受访者预期未来12个月将会升息。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
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路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。