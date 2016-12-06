去年金融业贡献910亿美元创纪录税金 凸显退欧潜藏冲击

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月6日 - 根据伦敦金融城政府，英国金融服务业去年贡献的税金达到创纪录的714亿英镑(907.2亿美元)，凸显英国公投决定退欧的潜在重大冲击。
外界益发预期英国一旦退欧后，该国银行将失去在整个欧盟自由销售服务的权利，促使部分银行搬迁至欧洲大陆。
截至2016年3月31日，金融服务业贡献的总税金较上年同期增加7.4%，总额创下这项调查开始以来最高。这项由普华永道为伦敦金融城政府所作的调查始于九年前。
“鉴于英国决定退欧，这些新数据不但展现这个行业对政府税收的重大贡献，也有助于我们了解英国退欧对金融服务业不同分项领域的潜在冲击，”伦敦金融城政府政策主席Mark Boleat表示。
尽管这是自报告开始九年以来最高的支付金额，但若以占政府财政收入的百分比来算，其11.5%的比重，仍低于2007年金融危机爆发前创纪录的13.9%水平，部分反映出后来的就业岗位流失。
这项2016年的研究，共有包括银行与保险公司在内的50家金融服务企业参与，提供各自2016年的英国缴税数据，这些公司聘雇的员工总数占该行业总人数的41.4%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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