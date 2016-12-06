去年金融业贡献910亿美元创纪录税金 凸显退欧潜藏冲击

2010年10月21日，以伦敦金丝雀金融区为背景拍摄的一处交通标识。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦12月6日 - 根据伦敦金融城政府，英国金融服务业去年贡献的税金达到创纪录的714亿英镑(907.2亿美元)，凸显英国公投决定退欧的潜在重大冲击。

外界益发预期英国一旦退欧后，该国银行将失去在整个欧盟自由销售服务的权利，促使部分银行搬迁至欧洲大陆。

截至2016年3月31日，金融服务业贡献的总税金较上年同期增加7.4%，总额创下这项调查开始以来最高。这项由普华永道为伦敦金融城政府所作的调查始于九年前。

“鉴于英国决定退欧，这些新数据不但展现这个行业对政府税收的重大贡献，也有助于我们了解英国退欧对金融服务业不同分项领域的潜在冲击，”伦敦金融城政府政策主席Mark Boleat表示。

尽管这是自报告开始九年以来最高的支付金额，但若以占政府财政收入的百分比来算，其11.5%的比重，仍低于2007年金融危机爆发前创纪录的13.9%水平，部分反映出后来的就业岗位流失。

这项2016年的研究，共有包括银行与保险公司在内的50家金融服务企业参与，提供各自2016年的英国缴税数据，这些公司聘雇的员工总数占该行业总人数的41.4%。(完)