英国财政大臣奥斯本将要求政府部门节约200亿英镑

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月21日 - 英国财政大臣奥斯本周二将表示，政府部门将被要求寻找可卖出用于建房的公共土地，这是为公共支出节约200亿英镑计划的一部分。

奥斯本将于周二启动一项将于11月25日公布结果的开支评估，他将指出，政府需要在2015/16年节约980亿英镑，但必须继续采取更多努力降低公共服务开支。

“上一届议会期间，政府完成了所承诺的公共支出削减，将接手的预算赤字减少了一半有余，”奥斯本办公室公布的讲话摘要显示奥斯本会这么说。

“但我们每支出10英镑仍需要借1英镑，国债仍处于50年最高水平。如果我们不应对债务问题，就将面临经济安全风险。”

英国财政部在声明中称，过去五年里，中央政府已经削减了200万平方米的房产，节约了8亿英镑的运营支出，贡献了超过17亿英镑的销售收入。