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时事要闻 | 2017年 6月 16日 星期五 14:29 BJT

伦敦公寓楼火灾仍有65人失踪或恐已遇难--太阳报

路透伦敦6月16日 - 英国《太阳报》周五报导称，伦敦公寓楼火灾仍有65人失踪或恐已遇难。警方称大火已造成17人遇难，而且预计死亡人数还会上升。

周四被问及死亡人数是否会超过100人时，伦敦警官Stuart Cundy称：“我希望不要成为三位数。”(完)

(编译 王琛；审校 张涛)
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