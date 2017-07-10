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2017年7月10日 / 凌晨2点57分 / 2 天前

英国大型企业缩减投资计划 消费者减少信用卡支出--调查

1 分钟阅读

路透伦敦7月10日 - 英国经济重拾动能的希望周一变得更加渺茫，多项调查显示大公司缩减了投资计划，消费者的信用卡消费也有所减少。

一系列经济数据表现不佳，已令人质疑英国央行今年升息的机率。

会计师事务所德勤(众信, Deloitte Touche)表示，受上月大选结果影响，今年第二季度英国大型公司的乐观程度急剧下降。

德勤对首席财务长的调查显示，72%的受访者认为一旦英国退出欧盟，总体商业环境就会恶化，这是德勤一年前开始询问这个问题以来的最高比例。

只有8%的受访者认为在退欧后会有所改善。

Deloitte North West Europe执行长David Sproul表示，“这突显出退欧磋商为英国企业创造有利环境、取得企业未来成功所需的技术和市场的重要性”。

该调查结果是英国央行自己的投资倾向调查很好的预测指标。英国央行官员密切关注央行自己的投资倾向调查，将其作为监控英国经济的一部分。

德勤表示，企业财务长的投资意向恶化，或许让英国央行的一些决策人士感到失望。这些决策者一直在致力于推动10年来的首次升息。

另一份来自信用卡公司Visa的调查结果显示，6月消费者支出下滑，第二季度表现为将近四年来最弱，进一步表明购物者因通胀上升且薪资增长疲弱而控制支出。

4-6月支出较上年同期下降0.3%。

“6月数据进一步证明，生活成本上升同时薪资增长放缓，将开始压缩家庭的可支配收入，”Visa董事总经理Kevin Jenkins说。

将于周三公布的官方薪资数据若较为强劲，可能对央行决策者来说至关重要，他们正在考虑是否将利率从0.25%的纪录低点上调。(完)

编译 王颖/戴素萍/郑茵 审校 陈宗琦/许娜/白云

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