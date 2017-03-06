英国需要足够财政储备 以因应退欧挑战--财政大臣哈蒙德

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月5日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示，在观察经济度过即将到来的退欧挑战之际，将保持“(财政)储备到位”，暗示本周出炉的预算计划几无增加支出的空间，即便借贷方面传出好消息。
他还表示，英国与其他欧盟成员国之间的紧张关系现在有所缓解。此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)曾称没有协议好于坏协议，让欧盟国家大吃一惊。
哈蒙德周三将公布预算计划，而本月英国料启动为期两年的退欧进程，后者的影响将更大。
对去年6月公投退欧后造成的最初冲击，英国经济适应良好，因此预算计划中2017年官方经济增长预估可能大幅上调。
这也意味着哈蒙德可能宣布，未来五年英国举债规模小幅下降。
但他周日表示，自己不会放宽修补预算赤字的策略。英国预算赤字仍然在全球大型富有经济体中居前。
“如果银行提高了你的信用卡额度，我认为你不一定要马上出门把它花到一毛不剩，”哈蒙德对英国广播公司(BBC)电视台表示。
“我认为我的职责是...确保经济的韧性，有充足的储备。”
他在ITV电视台的另一专访中表示，短期借贷前景改善，并不表示长期一定会更加好转。
英国政府正面临增加医保、养老以及其他诸多服务支出的压力。
哈蒙德承认存在这些压力，但表示资金并非唯一答案，而且部分机构的因应情况优于其他机构。此外他也表示，政府需要重新思考如何应对人口老化计划的资金问题。(完)
(编译 杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”