英国需要足够财政储备 以因应退欧挑战--财政大臣哈蒙德

路透伦敦3月5日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示，在观察经济度过即将到来的退欧挑战之际，将保持“(财政)储备到位”，暗示本周出炉的预算计划几无增加支出的空间，即便借贷方面传出好消息。

他还表示，英国与其他欧盟成员国之间的紧张关系现在有所缓解。此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)曾称没有协议好于坏协议，让欧盟国家大吃一惊。

哈蒙德周三将公布预算计划，而本月英国料启动为期两年的退欧进程，后者的影响将更大。

对去年6月公投退欧后造成的最初冲击，英国经济适应良好，因此预算计划中2017年官方经济增长预估可能大幅上调。

这也意味着哈蒙德可能宣布，未来五年英国举债规模小幅下降。

但他周日表示，自己不会放宽修补预算赤字的策略。英国预算赤字仍然在全球大型富有经济体中居前。

“如果银行提高了你的信用卡额度，我认为你不一定要马上出门把它花到一毛不剩，”哈蒙德对英国广播公司(BBC)电视台表示。

“我认为我的职责是...确保经济的韧性，有充足的储备。”

他在ITV电视台的另一专访中表示，短期借贷前景改善，并不表示长期一定会更加好转。

英国政府正面临增加医保、养老以及其他诸多服务支出的压力。

哈蒙德承认存在这些压力，但表示资金并非唯一答案，而且部分机构的因应情况优于其他机构。此外他也表示，政府需要重新思考如何应对人口老化计划的资金问题。(完)