大雾导致英国多个机场航班受到影响

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月2日 - 大雾导致英国多个机场周一连续第二天出现航班延迟和取消的情况。
伦敦各机场的进出港航班受到影响，全国各地的机场也受到大雾影响。
“如果你今天要乘飞机出行，我们建议你去机场前先与航空公司核对航班的情况，因为一些航班可能受到影响，”伦敦希思罗机场称。
英国气象局发布黄色预警，预计弥漫英格兰中部和东南部的大雾从上午晚些时候开始缓慢消散。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。