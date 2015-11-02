大雾导致英国多个机场航班受到影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月2日 - 大雾导致英国多个机场周一连续第二天出现航班延迟和取消的情况。
伦敦各机场的进出港航班受到影响，全国各地的机场也受到大雾影响。
“如果你今天要乘飞机出行，我们建议你去机场前先与航空公司核对航班的情况，因为一些航班可能受到影响，”伦敦希思罗机场称。
英国气象局发布黄色预警，预计弥漫英格兰中部和东南部的大雾从上午晚些时候开始缓慢消散。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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