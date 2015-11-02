大雾导致英国多个机场航班受到影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月2日 - 大雾导致英国多个机场周一连续第二天出现航班延迟和取消的情况。

伦敦各机场的进出港航班受到影响，全国各地的机场也受到大雾影响。

“如果你今天要乘飞机出行，我们建议你去机场前先与航空公司核对航班的情况，因为一些航班可能受到影响，”伦敦希思罗机场称。

英国气象局发布黄色预警，预计弥漫英格兰中部和东南部的大雾从上午晚些时候开始缓慢消散。（完）