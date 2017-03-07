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国际财经 | 2017年 3月 7日 星期二 18:03 BJT

一个月内英国食品价格涨幅升逾一倍--市场调研机构

路透伦敦3月7日 - 周二公布的一份行业数据显示，从上个月起英国食品价格涨幅已翻倍，包括黄油、茶叶、羊肉和鱼肉在内的所有主食系列的食品价格都在上涨。进一步表明去年退欧公投的影响在推升购物者的账单支付金额。

市场调研机构Kantar Worldpanel称，截至2月26日的12周里，食品涨幅达到1.4%，较截至1月29日的12周的0.7%涨幅高出一倍。

自从截至1月1日的12周以来，英国的食品价格一直处于涨势，中止逾两年的价格下跌期。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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