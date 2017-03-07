一个月内英国食品价格涨幅升逾一倍--市场调研机构

路透伦敦3月7日 - 周二公布的一份行业数据显示，从上个月起英国食品价格涨幅已翻倍，包括黄油、茶叶、羊肉和鱼肉在内的所有主食系列的食品价格都在上涨。进一步表明去年退欧公投的影响在推升购物者的账单支付金额。