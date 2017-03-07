一个月内英国食品价格涨幅升逾一倍--市场调研机构

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月7日 - 周二公布的一份行业数据显示，从上个月起英国食品价格涨幅已翻倍，包括黄油、茶叶、羊肉和鱼肉在内的所有主食系列的食品价格都在上涨。进一步表明去年退欧公投的影响在推升购物者的账单支付金额。
市场调研机构Kantar Worldpanel称，截至2月26日的12周里，食品涨幅达到1.4%，较截至1月29日的12周的0.7%涨幅高出一倍。
自从截至1月1日的12周以来，英国的食品价格一直处于涨势，中止逾两年的价格下跌期。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。