英国政府将被赋予对外国收购本国关键基础设施进行干预的权力

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)计划赋予政府对外国买家收购任何关键基础设施进行干预的权力，以便使政府能够保护国家安全。
英国吸引的外国投资超过欧洲任何其他国家，但特雷莎·梅曾表示，她的政府应该有权审查重大外国投资，并在外国投资涉及核能等关键资产时进行干预。
该提议在政府周三公布的两年政策规划之内，也是英国女王讲话中提到的英国企业调整计划之一。
“这将确保外资取得控制重要基础设施的英国企业的所有权，不会破坏英国国家安全或基本服务，”提议说。
“重要的是，我们要保护国家安全，同时保持英国作为开放和自由的国际贸易伙伴，以及全球自由贸易和投资的倡导者。”(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。