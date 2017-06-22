英国政府将被赋予对外国收购本国关键基础设施进行干预的权力

路透伦敦6月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)计划赋予政府对外国买家收购任何关键基础设施进行干预的权力，以便使政府能够保护国家安全。

英国吸引的外国投资超过欧洲任何其他国家，但特雷莎·梅曾表示，她的政府应该有权审查重大外国投资，并在外国投资涉及核能等关键资产时进行干预。

该提议在政府周三公布的两年政策规划之内，也是英国女王讲话中提到的英国企业调整计划之一。

“这将确保外资取得控制重要基础设施的英国企业的所有权，不会破坏英国国家安全或基本服务，”提议说。

“重要的是，我们要保护国家安全，同时保持英国作为开放和自由的国际贸易伙伴，以及全球自由贸易和投资的倡导者。”(完)