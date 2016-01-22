法国总理瓦尔斯称若英国退出欧盟将是场悲剧

法国总理瓦尔斯称，若英国退出欧盟将是场悲剧，并称希望2月召开的欧盟峰会朝着达成协议的方向迈进。英国首相卡梅伦希望在2月峰会上能达成一项欧盟改革协议，卡梅伦在达沃斯期间将与欧盟领导人会面，以推进其主张。瓦尔斯说：“我们必须找到折衷方案，大家都在为此努力，我希望2月的会议能让我们取得进展。”路透