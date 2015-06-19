英国退出欧盟可能是英国的滑铁卢--法国《世界报》

路透巴黎6月18日 - 法国《世界报》周四罕见发表英文评论称，若英国退出欧盟，给英国所带来的失败将与拿破仑在滑铁卢战役中的失败相当。

《世界报》指出，法国和英国忽略了滑铁卢战役的一大杰出成就：长达200年的英法和平。

“我们之间再也没有发生过战争，除了在橄榄球场上，”《世界报》称。

“将拿破仑逼上绝路的国家不能向Nigel Farage屈服。今天，我们郑重地向海峡对岸的朋友们说：小心，退出欧盟可能是你们的滑铁卢！”

Farage是反欧盟的英国独立党领袖，来自Farage和执政党保守党内部反对英国亲近欧盟成员的压力导致英国首相卡梅伦同意在2017年举行英国欧盟成员国地位公投。

《世界报》称，用英语传达信息，以确保海峡对岸能够听到。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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