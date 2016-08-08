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国际财经 | 2016年 8月 8日 星期一 18:10 BJT

英国富时100指数企业CEO去年平均薪资上升逾10%--调查

路透伦敦8月8日 - 根据一项调查，英国富时100指数(FTSE 100)成份股企业执行长2015年平均薪资上升逾10%，达到550万英镑，这项统计料将强化英国首相特雷莎·梅(Theresa May)抑制过高薪资的动力。

特雷莎·梅谴责企业高层与一般受薪人员的巨大薪资落差是荒谬且不良的，誓言要使高层薪酬更与企业长期利益一致。

High Pay Centre调查发现，2015年富时100指数企业执行长的平均薪资达到548万英镑(715万美元)，高于2014年的496万英镑，现在执行长的薪资平均是手下员工的140倍。

调查并显示，富时指数企业执行长的薪资自2010年以来增加了33%。(完)

(编译 戴素萍 审校 蔡美珍)

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