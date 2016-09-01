调查：英国基金调降英股及英债配比至数年低位

路透伦敦8月31日 - 周三公布的路透资产配置调查显示，在6月英国脱欧公投后，英国投资人持续出脱英国股票及债券，英国股票配比降至一年低位，英国公债配比降至五年低位。

英国基金经理人8月在股票投资组合之中降低英国股票，英股配比下跌近4个百分点，至22.9%。这是2015年8月以来最低。

在固定收益投资方面，投资人将英国债券配比降至23%，为2011年8月来最低。

“虽然技术性因素或经济增速疲软有可能在短期内使债券收益率更低，但作为长期投资者，我们认为债券的投资价值不高，”Royal London资产管理多元资产部门主管Trevor Greetham称。

在全球资产配置方面，英国投资者调高整体股票配比至46.1%，7月时为42.6%。

在此同时，投资人削减现金配比，由7月的9.8%降至7.4%，债券配比由30.7%降至28.6%。

Greetham表示，美国及全球经济成长向好，加上宽松政策，构成了有利环境，即使市场短期内超涨。

在全球股票配置中，投资者降低美股配比4.7个百分点，降至24.5%，为3月以来最低。

由于普遍预期日本将推出更多财政及货币刺激，英国基金提高日股配比3.5个百分点，至13.9%，为至少五年来最高。

欧元区股票配比升至18.1%，上月为15.5%。

投资人亦提高日本以外的亚股配比至11.9%。(完)