调查：英国基金增持现金至五个月高位 慎防退欧风险

路透伦敦5月27日 - 英国投资者5月提高现金持仓至五个月高位，以做好准备应对下个月可能发生的英国公投决定退欧及美国升息所造成的市场动荡。

根据路透调查，他们还削减英国股票持仓2个百分点至26.7%，为2月以来最低。这份针对英国基金的最新月度调查是在5月16-25日期间进行的。

虽然博彩市场暗示英国选民将在6月23日的公投中投票支持留在欧盟，而且民调显示目前“留欧”阵营占上风，但基金经理似乎不想冒任何风险。

美银美林本月的一份调查发现，英国股票持仓处在七年半低位，此外本周公布的数据显示，公投前的高度不确定性已导致英国企业投资三年来首次下滑。

而全球经济增长乏力，以及受访者全都预计美联储今年将升息，则加剧了这些忧虑。

“夏天时市场动辄遭遇冲击。”Royal London Asset Management多元资产主管Trevor Greetham称，他并表示，尽管整体而言对股票持温和正面立场，但他仍低配美国和英国股票。”

但概括来说基金平衡资产组合中股票配比仍稳定，这主要是由于虽然英国股票曝险下降，但美国和欧元区曝险却有所增加。

整体债券和现金配置各增1个百分点左右，现金配比为8.8%。

投资者承认公投或许亦提供了机遇；Greetham表示，他预期超配英镑仓位可能提供最大的机会。

“虽然市场可能正在消化公投结果是续留欧盟，但他们并未反映留欧的经济效应--即企业和消费者信心上升，并可能最早11月就开始升息。”他补充说。

但基金经理意识到其他缠绕全球市场的风险--11月美国总统大选，美国升息，企业获利能力欠佳，及发展中国家和欧元区增长疲弱。

欧元区5月企业扩张速度降至16个月低点，主要是较小的非核心经济体表现疲软。

“我们认为欧洲蔓延风险料巨大：特别是英国脱欧公投恐引发其他国家更多要求公投的呼声，那可能损害欧元区的稳定性。”Old Mutual投资组合经理Sacha Chorley称。(完)