英国大选与退出欧盟公投的不确定性 令金融市场风险升高

路透伦敦11月20日 - 英国资产的投资人可能会迎来一年的不确定性，因该国面临了通常是新兴市场较为常见的政治风险。英国是全球发达国家中经济成长速度第二快的国家。

英国明年5月的大选结果难料，执政的保守党表示，如果再度连任，将在2017年就是否退出欧盟举行公投。此举可能极具破坏力，目前股市和债市都尚未反映这个题材。

周四举行的国会议员补选中，首相卡梅伦所属的政党，二度让反欧盟的政党--独立党(UKIP)夺走一席。许多人将把补选结果视之为退出欧盟运动的势力正在升高的证据。

在路透伦敦办公室参加峰会的机构投资人表示，明年大选结果的不确定性可能会打击英镑等资产，虽然只会短暂冲击。这些机构投资人所管理的资产超过6万亿美元。

今年当苏格兰突然看起来可能会公投离开英国时，投资人已经有过一次经验，被迫面对英国恐将经历宪法大变革的可能性。市场之前一度忽视苏格兰投票脱离英国的可能性，直到9月公投前几天民调差距缩窄。

“你可以把苏格兰统独公投和英国脱欧公投拿来相提并论，”瑞银财富管理的Themis Themistocleous说。

“如果民调显示，民意突然开始偏向支持英国脱欧，那么市场的反应可能就更大了。”

Hermes Investment Management主管Saker Nusseibeh说，英国脱离欧盟的风险不应被低估。

“我们所谈论的是英国在与一个占其贸易总额50%的伙伴重新定义结盟关系。如果一旦成真，英国市场将会下跌。我认为英国债市将受冲击，因为人们会把更多金融风险加诸于英国。”

**激烈反应**

虽然被路透问及英国政治风险的投资者都认为，不确定性会引起英国资产波动性增加，但许多人也表示他们还没有重新调整资产配置来避免受到影响。

一些人士称，现在就进行调整还为时过早，因为要到明年中才开始选举，在那之前，市场料将继续从英国经济现阶段的复苏中受益。

“英国首次升息的时间到底是何时？良好的就业形势是否使得薪资上涨压力浮现？这些问题才是我们现在关心的，是促使我们调整布仓的因素，而非某个时候才会发生的公投，”高盛资产管理的Andrew Wilson表示，“在这种结果极其不确定的事件发生以前，很难对此进行布仓。”

其他人表示，虽然事件可能在短期内带来剧烈的市场反应，但投资者应当稳定住自己的心神，因不论最终结果如何，英国企业都将在曲折中继续前进。

“如果最后真的走到了公投那一步，那将引发许多激烈的市场反应，”安本资产管理的投资总监Anne Richards说道，“汇市将剧烈波动，债市料也将摇摆不定...政治风险带来不确定性，制造动荡，但企业活动还得继续下去。”（完）

(编译 戴素萍/李婷仪/高琦 审校 张明钧/张荻)

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