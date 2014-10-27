《Kimberley专栏》税收问题及大选不确定性令英镑承压

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍/王丽鑫
路透伦敦10月24日 - 9月艳阳天造成英国零售销售下滑，预告了英国政府财政税收问题，同时可能打压英镑兑美元GBP=。
英国预算情况恶化，这可能令投资者不安，尤其是在2015年5月议会大选之前。大选的最终结果还是未定之天。
英国央行的升息时间则预计进一步推迟到2015年，这也会让投资者在买进英镑前三思而行。
事实上，投机客的英镑净空仓是自从苏格兰上个月公投的那一周以来的最高。今年多数时候投机客大都作多英镑。
该仓位数据及期权价格GBP1MRR=均显示，投资者作空英镑的程度已不若公投前，但偏向卖出的情况仍然不变。
英国9月零售销售较前月下降0.3%，为1月以来最差表现，较上年同期增长2.7%，分析师预估分别为下降0.1%和增长2.8%。
英国统计局表示，天气温和使得购物者没有添加冬衣。无论原因为何，零售销售下滑，向英国政府缴纳的销售税也会减少。
这对英国财政大臣欧思邦来说，可不是个好消息。在政府岁收成长不见起色的情况下，欧思邦已经为削减英国预算赤字而焦头烂额。
英国国家统计局称，9月政府借款较上年同期增长15.3%，至118亿英镑。
4月开始的财年前六个月，扣除国有银行的公共部门净借款为580亿英镑，较2013年同期增长10.3%。
尽管2013年中以来英国经济复苏比预期强劲，但尚未带动税收收入增长。
薪资增长迟缓，以及政府为降低低收入者税负而上调所得税起征点，限制了所得税收增加。
9月抵押贷款批准数量降至去年7月以来最低，意味着房屋交易量可能下降，令印花税收入随之下降。而由于油价下跌，开采费用昂贵的北海石油相关税收可能也将下降。
**明年5月选举**
不管2015年5月哪个党派上台，都和当前的执政联盟一样，需要解决预算赤字问题。投资者面临的问题是，下一届政府的组成完全不能确定。
执政联盟最大党派--中右翼保守党担心其支持率将落后于越来越得民心的英国独立党(UKIP)。独立党希望英国离开欧盟。
这似乎可能对左翼反对党工党有利。但由于该党偏向苏格兰民族党，在苏格兰的选票可能受损。
总之，难以预测2015年谁能上台，更不用说新政府会怎样解决改善政府财政平衡的问题。
这样看来，英镑兑美元的前景不甚乐观。(完)
(编译 戴素萍/王丽鑫；审校 张荻/朱晓军)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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