英国2016年第四季GDP增速创一年最快 但全年增长率下修

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透伦敦2月22日 - 英国国家统计局周三公布的修正数据显示，2016年第四季英国经济增速创下一年来最快，并高于初值，这表明英国退欧并未马上给经济带来不良影响。
不过企业投资下滑，而且有迹象显示未来一年的状况可能更为困难。第四季英国家庭支出增长放缓，另外还有数据显示在经济中占主导地位的服务业12月增速降至七个月最慢。
统计局公布，英国第四季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.7%，初值为增长0.6%。
英国国家统计局同时下修2016全年成长率估值至1.8%，之前公布的增幅为2.0%。
路透调查显示，分析师原本预测按季增幅的第二次估值将和初值的0.6%相同。
第四季企业投资较7-9月当季下滑1.0%，为2016年第一季以来首季下滑，且较2015年第四季下滑0.9%。
随着英国就退出欧盟展开协商，企业预料将将严格控管投资计划。(完)
(编译 李春喜/张明钧; 审校 艾茂林/蔡美珍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。