英国2016年第四季GDP增速创一年最快 但全年增长率下修

路透伦敦2月22日 - 英国国家统计局周三公布的修正数据显示，2016年第四季英国经济增速创下一年来最快，并高于初值，这表明英国退欧并未马上给经济带来不良影响。

不过企业投资下滑，而且有迹象显示未来一年的状况可能更为困难。第四季英国家庭支出增长放缓，另外还有数据显示在经济中占主导地位的服务业12月增速降至七个月最慢。

统计局公布，英国第四季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.7%，初值为增长0.6%。

英国国家统计局同时下修2016全年成长率估值至1.8%，之前公布的增幅为2.0%。

路透调查显示，分析师原本预测按季增幅的第二次估值将和初值的0.6%相同。

第四季企业投资较7-9月当季下滑1.0%，为2016年第一季以来首季下滑，且较2015年第四季下滑0.9%。

随着英国就退出欧盟展开协商，企业预料将将严格控管投资计划。(完)