焦点：英国第四季经常帐赤字增幅远超预期 GDP上修

图为英国央行前厅地面上的英镑标识符。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦3月31日 - 英国经常帐赤字扩大幅度远大于预期，规模触及纪录高位，凸显该国经济的一个薄弱环节，在确定是否留在欧盟的公投到来之前，引发更强烈的关注。

英国国家统计局(ONS)周四公布，2015年第四季经常帐赤字扩大至327亿英镑，与国内生产总值(GDP)之比从第三季的4.3%飙升至7%。

路透调查原本预估，英国第四季经常帐扩大至211亿英镑。

英国2015年全年经常帐赤字为962亿英镑，相当于国内生产总值(GDP)的5.2%，也创下自1948年开始记录该数据以来的最高水准。

英国央行已表示，将关注是否有迹象显示，脱欧公投或许会增加该国填补国际收支缺口的难度。

英镑汇率自今年年初以来大幅走软，因市场对公投结果心存担忧，英国央行总裁卡尼也称，投票脱离欧盟将考验“陌生人的善意”。

英国的经常帐赤字不仅反映英国的贸易赤字，还体现英国对外国投资者支付的股息、债券和其他收益超过英国投资者从外国获得的相关收益。

此一失衡现象加剧，因过去三年来英国经济扩张步伐要超过很多其他国家。

英国国家统计局称，英国第四季经济增长率较前季增长0.6%，高于前值成长0.5%，主要受惠于英国国内占主导的服务业增速加快。

2015年英国第四季GDP较上年同期增加2.1%，亦优于前值成长1.9%。

接受路透调查的分析师原预期会持平于初值。

2015年全年经济成长率为2.3%，高于初值的2.2%。

英国经济经过两年强劲成长之后，在2015年末放缓，但增速在全球富裕国家中仍名列前茅。

消费需求继续扮演主要的增长动能。周四数据显示，第四季家庭支出上升0.6%，增幅与前一季持平。

不过，实质家庭可支配所得减少了0.6%，因收入增幅赶不及物价的上涨。

英国1月服务业产出较前月增加0.2%，稍微出现减速。服务业产出在英国GDP的占比超过四分之三。(完)