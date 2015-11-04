没有女高管就没有奖金：英国金融企业被敦促公开性别失衡问题

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦11月4日（记者 Lisa Barrington） - 一份关于金融业女性的政府报告周三将称，英国金融服务业公司支付给高管的奖金应取决于公司高层中女性的数量。
Virgin Money(VM.L)首席执行官Jayne-Anne Gadhia领导的评估将建议，金融服务业公司还应公开其性别多样性数据，从而解决该行业高层中缺乏女性的问题。
该评估是英国政府提升经济生产力的措施之一。
评估报告建议，奖金与公司的性别平衡挂钩，企业任命一名负责性别、多样性和包容性的高管，企业公开性别数据。
“我的报告提议用金融城将认可的方式解决这个问题。公开、量化以及报告。公开的事情就能做好，”Gadhia说道。
“这应给金融服务业所有人敲响警钟，女性进入高层的进程低于英国其它所有行业。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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