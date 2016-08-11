焦点：短期英债收益率连两日降为负值 为300年来首见

路透伦敦8月10日 - 英国短期公债收益率周三连续第二日降为负值，为300年有史以来首见；上周英国央行公布力度出乎意料的刺激方案，引发公债价格劲扬。

两档非指标短债收益率首次连二日降为负值；另有一档亦跌至负值，首次是在英国作出退欧决定后不久出现。

英国央行上周进行自2009年以来的首次降息，并重启量化宽松措施，促使指标公债收益率近日全线触及纪录低位。

但分析师称，公债收益率进一步下行空间有限，因为英国央行已经排除将主要放贷利率降至零之下的可能性。外界预计该行可能会在11月将利率从创纪录的0.25%，降至0.1%。

“英国央行、欧洲央行和日本央行之间的差别在于，英国央行已经表明不希望实施负利率，因为这可能对英国银行业者产生负面影响，”RIA Capital Markets的分析师Nick Stamenkovic称。

“我认为，我们不会看到在欧元区或日本所见的那种程度的负收益率。”

2020年3月到期的英国公债收益率跌至负0.016%，再次触及前一日达到的纪录低点。2019年9月到期的英国公债收益率最低跌至负0.012%，距前一日触及的记录低点仅一步之遥。

2019年3月到期的英国公债收益率跌至负0.01%。英国6月23日公投决定退欧后，该收益率在7月1日首次跌至负值，随后又在英国央行会议当天再次出现负值。

在周二11.7亿英镑的剩余期限15年期以上公债逆向标售中，英国央行未能获得足够的供应，引发市场担忧其最新刺激经济举措的功效。

但在周三英国央行首次回购中长期公债时，投资者积极出售，延续周一逆向标售三至七年期公债时的热烈局面。

英国央行称买入11.7亿英镑7-15年期公债时，标售倍数(offer-to-cover ratio)达4.71倍，为2013年9月以来最高，且高于上次类似英债标购操作的2.15倍。

RBC Capital Markets首席欧洲策略师Peter Schaffrik称，然而关键考验将是下周的长期债券买回。

Royal London Asset Management衍生品业务主管Darren Bustin说，在英国债务管理局(DMO)下周发行12.5亿英镑40年期公债后，英国央或许会发现较容易买到长债--但还是有标购再次失败的风险存在。

“若这股趋势持续且货币政策无法达成目标，那么可能就得交由财政部来找问题解决方案了。”他说。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)曾表示，将于今年稍晚发布预算更新时，检讨政府税制和支出政策。一些分析师已敦促他推出债融投资计划以支撑经济。(完)