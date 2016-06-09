伦敦金条金币需求升温 因担心英国退欧

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月9日 - 伦敦梅费尔(Mayfair)区黄金展示厅Sharps Pixley，金条和金币的需求在上升，各年龄段的男男女女都在买入黄金，担心英国退出欧盟。
近期民调显示，退欧阵营支持度上升，此后黄金销售上升。ICM和YouGov周末在线民调显示，退欧阵营支持率领先4-5个百分点。
“似乎人们意识到，退欧现在是一个真实的可能。”Sharps Pixley执行长Ross Norman表示，并指出不列颠金币的需求一直非常旺盛。不列颠金币作为法定货币，免征资本利得税。
“大家都比较关切，但他们都在等着公投结果，”Baird常务董事Tony Dobra说。“我猜如果最后公投决定退欧，那么6月24日将非常忙。”
今年人们对黄金的买兴升温，主要归因于重新评估美国升息步伐。这使得精确判断退欧疑虑对金价的影响比较困难。
英镑计价的金价3月回升至每盎司900英镑上方，今年仍涨18%。
若公投结果是退欧，可能会进一步推高金价。上周路透对汇市策略师调查显示，若英国退欧，英镑兑美元将跌9%。那将提振以英镑计价的金价。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。