伦敦金条金币需求升温 因担心英国退欧

路透伦敦6月9日 - 伦敦梅费尔(Mayfair)区黄金展示厅Sharps Pixley，金条和金币的需求在上升，各年龄段的男男女女都在买入黄金，担心英国退出欧盟。

近期民调显示，退欧阵营支持度上升，此后黄金销售上升。ICM和YouGov周末在线民调显示，退欧阵营支持率领先4-5个百分点。

“似乎人们意识到，退欧现在是一个真实的可能。”Sharps Pixley执行长Ross Norman表示，并指出不列颠金币的需求一直非常旺盛。不列颠金币作为法定货币，免征资本利得税。

“大家都比较关切，但他们都在等着公投结果，”Baird常务董事Tony Dobra说。“我猜如果最后公投决定退欧，那么6月24日将非常忙。”

今年人们对黄金的买兴升温，主要归因于重新评估美国升息步伐。这使得精确判断退欧疑虑对金价的影响比较困难。

英镑计价的金价3月回升至每盎司900英镑上方，今年仍涨18%。

若公投结果是退欧，可能会进一步推高金价。上周路透对汇市策略师调查显示，若英国退欧，英镑兑美元将跌9%。那将提振以英镑计价的金价。(完)