金价走低 因股市急升和实货需求减弱

路透纽约/伦敦10月23日 - 金价周四下跌约1%，因强于预期的经济数据和喜人的公司业绩提振全球股市，美元指数持于四周高位附近，以及对黄金的实货需求减弱。

金价连跌第二日，因数据显示，上周美国初请失业金人口连续第六周保持在30万人以下，表明美国就业市场并未因担心全球成长放缓而受到影响。

美股普涨，标普500指数.SPX攀升超过1.5%， 因工业巨擘的强劲业绩让投资者相信，尽管担忧全球成长放缓，但企业将持续保持良好的表现。

不过，分析师称，黄金上市交易基金的持仓量减少，暗示对黄金的投资兴趣减弱。

1808 GMT，现货金XAU=回落0.9%，报每盎司1,229.12美元，稍早触及一周低位1,226.17美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌16.40美元，报每盎司1,229.10美元，根据汤森路透数据，成交量与30日均值一致。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量周三减少0.3%，至749.87吨，为2008年底以来最低。本周到目前为止已累积减少超过11吨，为9月中以来最大单周降幅。

分析师称，印度排灯节开始后，实货买盘可能也会放缓。排灯节前是印度民众购买黄金的高峰期。

贵金属冶炼公司MKS在一份报告中称，中国的实货买兴短暂，缺乏后续买盘。“随着印度进入假日季，近期来自该国实货需求的支撑目前开始消退，”MKS说。

现货银XAG=上扬0.6%，报每盎司17.17美元。现货铂金XPT=回落0.5%，报每盎司1,251.24美元。现货钯金XPD=攀升1%，报每盎司775.40美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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