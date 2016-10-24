焦点：金价回落 但英国投资者仍信赖黄金

2015年7月21日，伦敦贵金属交易商Hatton Garden Metals展示的金币和金条。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦10月21日 - 英国公投退欧后有些储户转而购买黄金寻求保值。虽然金价有所回落，但他们似乎仍信赖黄金，有些人甚至考虑进一步买入。

以英镑计算的金价从7月触及的三年半高点下滑约4%，但价格仍比公投之前水平高约100英镑(120美元)。指标美元计价现货金从7月6日所及的两年高点每盎司1,374.91美元下滑8%左右。

英国黄金交易商报告过去几周营收有所上升，因有关“硬退欧”的担忧加剧--有人担心硬退欧可能会妨碍贸易、抑制外资流入、令英镑进一步贬值。

“我不知道金价跌了。我丈夫说当前价位比我们买的时候没低多少，所以并不后悔，”Grace Hall表示。她在6月底用一部分积蓄--2.5万英镑--买了黄金。

交易商称，英国公投退欧后出现了史无前例的黄金热潮，因为股票和英镑下滑，促使大家去追寻可以放在家里或保险箱里，而不必存在银行的有形资产。

“我们没有资本来购买更多(黄金)，但如果机会浮现，而手边也有些钱的话，我肯定不会错过，”Grace Hall称。

英国皇家铸币局称，6月23日公投后的两周，100克重的金条销量增长六倍，这种金条价值约为每条4,400美元。

“10月的销售有望较9月至少翻番，较6月高50%...”皇家铸币局的金条主管Chris Howard称。

BullionVault.com在线黄金交易平台10月初新增账户数量跃升。10月4日的交易额为920万英镑(1,100万美元)，为6月24日以来最高。

6月时，在该网站交易的英国首次购金买家人数较此前12个月均值增加约170%。

Pure Gold Company在10月第一周当中，来自首次购金顾客的需求也增长23%。

**持续关注**

“积极买进实货黄金的英国投资者，对英国脱欧谈判展开后更广泛的金融前景有着明显的忧虑，并预期(英镑计价的)黄金持续上涨，”Bullionvault研究负责人Adrian Ash说道。

一般而言，在近代，英国对黄金的兴趣一直很平淡，因为英镑是全球性的储备货币，即便英镑曾在1992年受到退出欧洲汇率机制(ERM)的考验。

在2008年底次贷危机初期、以及2012和2013年欧洲债务危机期间，英国交易商见到过买兴大增的情况。但交易商称，这一次买兴并未很快消散。

最新一轮金价下跌刺激伦敦的地产开发商Andrew买入了价值3万英镑的金条和金币，7月时已购入35万英镑的黄金产品。

但他表示，“若遇到房地产上的机会，而又不能很快筹到钱，”他或许会卖掉这些金货。

虽然有关英国公投脱欧影响最初的不确定性，牵绊住了伦敦房地产市场，但考量到过去20年来对该市场的坚定押注，9月英国商业地产的跌幅已远远低于前两个月。

商业地产拍卖商10月的拍卖量录得记录高位。

至少有三名在脱欧公投后首次购买金币的买家称，只有在不得不为有钱赚的地产项目套现的情况下，他们才会出售手中的金货。(完)