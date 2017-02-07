英国政府称不会允许议会阻止退欧

路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。

该名发言人向记者表示，“我们认为应该会有一个直截了当的法案，赋予政府权力来实现英国民众的决定。”她并称英国国会将就与欧盟间的最终协议进行表决。

“我们将不会允许有任何续留欧盟、或藉由后门重新加入的种种尝试。”

赋予首相启动退欧程序的权力法案正面临亲欧盟议员的压力，这些议员要求协商策略提高透明度及监管，并要求对最终退出协议拥有更大话语权。(完)