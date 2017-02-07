英国政府称不会允许议会阻止退欧

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
该名发言人向记者表示，“我们认为应该会有一个直截了当的法案，赋予政府权力来实现英国民众的决定。”她并称英国国会将就与欧盟间的最终协议进行表决。
“我们将不会允许有任何续留欧盟、或藉由后门重新加入的种种尝试。”
赋予首相启动退欧程序的权力法案正面临亲欧盟议员的压力，这些议员要求协商策略提高透明度及监管，并要求对最终退出协议拥有更大话语权。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。