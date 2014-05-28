1047 英国SFO对葛兰素史克海外行贿案展开正式刑事调查

路透伦敦5月27日 - 英国严重诈骗调查局(SFO)已对该国最大药企--葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)展开正式刑事调查，令该公司再次面临挑战。之前，已有中国以及另外四国指控该公司行贿。

SFO周二表示，其主管已经“发起对葛兰素史克及其子公司商业行为的刑事调查”，这也证实了该公司稍早的简短声明。

“葛兰素史克致力于按照最高道德标准开展业务，将继续与SFO全面合作，”该公司表示。

SFO或葛兰素史克均未透露该案的更多细节，而该公司发言人也拒绝解释。

此前不到两周，中国警方于5月14日宣布，葛兰素史克中国区前英籍主管和其他员工涉嫌行贿。之前调查发现，有证据表明该公司周密策划对医生及医院进行贿赂。

该案是2009年力拓(RIO.AX)(RIO.L)案件以来、在华外资企业涉及的最大一桩腐败丑闻。力拓的案件导致四名高管入狱，其中还有一名澳籍人士。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

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