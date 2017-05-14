英国财政大臣称英方是中国一带一路计划的天然合作伙伴

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透北京5月14日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周日表示，英国是中国一带一路计划的天然合作伙伴，随着英国退欧，该国希望与全球各国展开更多的贸易。
中国是英国退欧后希望签署自由贸易协议的国家之一，两国都希望表明，英国退欧不会影响双边关系。
随着英国准备磋商退欧，中英两国最近几个月在金融服务等领域宣布了更紧密的合作。
哈蒙德在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上对这项计划给予了高度支持。
“我相信，位于一带一路西端的英国，是这项计划的天然合作伙伴。几个世纪以来，英国一直是全球开放式贸易体系最强有力的支持者。”(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。