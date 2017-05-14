英国财政大臣称英方是中国一带一路计划的天然合作伙伴

路透北京5月14日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周日表示，英国是中国一带一路计划的天然合作伙伴，随着英国退欧，该国希望与全球各国展开更多的贸易。

中国是英国退欧后希望签署自由贸易协议的国家之一，两国都希望表明，英国退欧不会影响双边关系。

随着英国准备磋商退欧，中英两国最近几个月在金融服务等领域宣布了更紧密的合作。

哈蒙德在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上对这项计划给予了高度支持。

“我相信，位于一带一路西端的英国，是这项计划的天然合作伙伴。几个世纪以来，英国一直是全球开放式贸易体系最强有力的支持者。”(完)