英国财政大臣寻求务实对待退欧谈判 论调明显与首相不同

路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎·梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。

英国大选暴露出该国政府内部在如何退欧的问题上存在分歧。特雷莎·梅在大选中没有获得议会过半数的多数优势，并损及她在执政保守党中的权威。

哈蒙德周五在欧盟28国财长会议前对记者表示，下周开始退欧协商时，英国应与欧盟密切配合，把就业和繁荣作为优先考虑。

“下周展开协商时，我们将本着诚挚合作的精神，采取务实态度，努力找到让英国和欧盟27国都满意的解决办法，”他说。

相比特雷莎·梅侧重控制移民的强硬论调，哈蒙德长期以来一直强调确保英国雇主可以继续从欧盟寻找熟练工人的重要性。

哈蒙德被问及是否支持软退欧，比如争取英国能够继续留在欧盟单一市场或者关税同盟。

他说，特雷莎·梅在1月的演讲中以及她3月触发退欧进程时发给欧盟领导人的信件中已经表明了英国的立场。特雷莎·梅表示，英国将退出单一市场和关税同盟。

“我的观点很明确，而且我认为英国绝大多数人的观点也是，在开始并推进协商时，我们应该把保护就业、保护经济增长、保护繁荣局面放在优先位置，”他说。

每日电讯报援引政府高级消息人士的话报导称，哈蒙德希望达成这样的退欧协议：英国成为欧盟关税联盟的准成员，但也可以与其他国家为自己的庞大服务产业谈判单独的贸易协议。

该报称，英国谈判人员认为，欧盟可能接受这样的协议，因为这将意味着欧盟与英国之间的商品贸易不会受到退欧影响。欧洲对英国享有商品贸易顺差。

哈蒙德发言人暂未回复对该报导的置评要求。

哈蒙德原定在周四的一场演讲中阐述他的退欧立场，但由于周三伦敦公寓楼火灾而取消。预计他将在未来几天发表这份讲话。(完)