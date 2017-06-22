英国财政大臣哈蒙德称退欧不确定性正在伤害企业投资

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月22日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)称，大量的企业投资因退欧谈判未来结果的不确定性而被推迟，因此英国应当尽快寻求就过渡安排进行澄清。
“如果我们能早日就过渡安排达成协议，企业也就会松一口气，”哈蒙德周四对Sky News称。
“在企业可以更清楚地了解这些谈判的可能结果前，大量的企业投资被推迟。我们越早让企业放心，就能更快让企业再度投资，”他说。
哈蒙德称，英国民众希望退欧能保护他们的就业和生活水平。他还称，他和政府其他部长在退欧方式上的看法一致。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王洋)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。