英国财政大臣哈蒙德称退欧不确定性正在伤害企业投资

路透伦敦6月22日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)称，大量的企业投资因退欧谈判未来结果的不确定性而被推迟，因此英国应当尽快寻求就过渡安排进行澄清。

“如果我们能早日就过渡安排达成协议，企业也就会松一口气，”哈蒙德周四对Sky News称。

“在企业可以更清楚地了解这些谈判的可能结果前，大量的企业投资被推迟。我们越早让企业放心，就能更快让企业再度投资，”他说。

哈蒙德称，英国民众希望退欧能保护他们的就业和生活水平。他还称，他和政府其他部长在退欧方式上的看法一致。(完)