英国财政大臣哈蒙德将公布预算报告 料将紧守公共开支

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月8日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)将在周三表示，尽管英国经济抵挡住了公投退欧后的最初冲击，但他不会放松对公共资金的管控，因退欧的实际挑战正在迫近。
哈蒙德定于1230 GMT公布英国公投退欧以来的首个完整预算报告。外界原本预计公投退欧将对英国造成迅速、剧烈的经济打击。
但正相反，消费者支出仍然强劲，使得英国在2016年成为七国集团(G7)中增长第二快的经济体。
哈蒙德不太可能指望这种形势能长久持续。已有迹象表明消费者将对支出愈加谨慎，因公投退欧后英镑贬值推高了通胀。
在国会阐述其赋税和支出计划时，哈蒙德将会宣布一些关于预算赤字难得的好消息。由于去年经济不像预期般的放缓，因此税收相当不错。
但与其把意外之财花掉，他已经暗示将坚守削减预算赤字的计划。
哈蒙德希望选民能持续接受压缩公共支出，尤其是那些较为贫困的家庭，他们的福利津贴有许多都已冻结，同时通胀又在上升中，因此公共支出缩减的冲击料将更大。
哈蒙德还有可能把注意力转向其解决英国经济长期弱点的努力上。如果整顿得宜，可望让经济产出和薪资在未来更快速增长。(完)
(编译 王琛/戴素萍 审校 李婷仪/张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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