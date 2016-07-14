英国新任财长哈蒙德表示将祭出一切必要措施稳定经济

路透伦敦7月14日 - 英国新任财政大臣哈蒙德周四表示，将祭出一切必要措施稳定经济并恢复退欧公投后的信心。

现年60岁的哈蒙德获首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)任命为全球第五大经济体的财政大臣。他先前担任外交大臣。

他首次以财政大臣身分公开发言时盛赞英国央行总裁卡尼，并称他将在夏季期间作出慎重考虑过的决定。

哈蒙德向ITV表示，“市场的确需要感到安心的种种讯号，他们需要知道我们将采取一切必要措施维持经济走在正轨上。”

“我们正跨越党内对公投的分歧，共同合作要作英国争取所能得到的最佳条件。我认为信心将会逐渐开始恢复，民众将会开始见到我们的描绘的未来轮廓。”

退欧公投引发英国现代史上最大政治危机，两大党皆出现动荡，投资人只能猜测英国与欧盟未来关系的样貌。

英国央行周四可能调降利率，这将是逾七年来首次。

哈蒙德表示，政府尚未对赋税作出任何决定，他也不愿表态是否会坚持前任财政大臣所作的计划。在公投结果出炉后，前任财政大臣称计划进一步下调企业税。

“我不打算在这个早上于电视上详述我有什么计划，”哈蒙德向BBC电视表示。

“我会和英国经济的重要人士一起坐下来，像是英国央行总裁，研究一下我们面临的情况，后续的预测，然后在夏季期间作出一些慎重考虑过的决定。”(完)