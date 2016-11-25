焦点：英国财政大臣哈蒙德向疲弱生产率宣战

路透伦敦11月24日 - 2011年，英国前财政大臣奥斯本在上任不久后即表示，将重振英国制造业，他向“众多制造商”承诺要让经济恢复平衡。

但将近六年过去了，经济还是一如既往地依赖服务业。

本周，奥斯本的继任者哈蒙德列出了自己的首要任务：扭转英国由来已久的生产率问题，直面退出欧盟的挑战。

哈蒙德在他上任后的首次预算声明中指出，英国生产率增长与其他几乎所有富裕大国之间存在“惊人的”差距，从而可能侵蚀经济和劳工薪资。

“我们比美国和德国落后大概30个百分点。还比法国落后超过20个百分点，比意大利落后8个，”他周三在议会表示。

“这意味着在现实中，一名德国工人花四天生产的产品，我们却需要五天，也就是说相比其他国家，太多英国工人工时过长、薪水又偏低，”他说。“如果要让经济使所有人受益，这种状况必须改变。”

哈蒙德称，他将借款230亿英镑(290亿美元)，未来五年加大在住房、交通、数字化基础设施和研究等领域的投资。

他承诺到2020年之后，将把对经济基础设施的投资在经济产出中的占比从当前的0.8%提高到1.0-1.2%之间。

尽管整体支出规模不大，但决定通过借款进行投资，标志着打破了其前任奥斯本严格管理公共财政的方式。

哈蒙德是否在提高制造业生产率方面较前任奥斯本取得更大成功，目前仍不得而知。

不过挑战看起来已经很严峻。英国预算办公室预计，退欧后企业削减投资，而且填补职位空缺的移民工人减少，削弱了企业的发展能力。

英国预算责任办公室(OBR)称，退欧对生产率的打击，预计需要政府在未来四年额外增加180亿英镑的借款。

**快速启动？**

部分基础设施企业的管理层质疑英国能否像哈蒙德周三所承诺的那样快速行动。

作出提升伦敦新机场运力的决定耗费了25年，其它重要项目的开展也十分缓慢，而原因通常在于英国复杂的计划制定体系。

美国工程企业AECOM的英国政府与公共事务负责人John Hicks称，新基建项目筹资可能不得不暂时停下，等待政府机构宣布一系列明显有利提高生产率的项目后再说。

“这个目标真的很值得称赞，但我认为在一定程度上，他的做法微妙地提高了项目可行性的门槛。”

英国商务大臣Greg Clark告诉路透，投资计划着眼于长期，在他公布新政府的产业战略之后，将进快给出接下来步骤的细节。

但毕马威会计师事务所的英国宏观经济负责人Yael Selfin称，政府已将注意力更多地集中在能扶助民间部门的领域，包括道路改造，这或许能够很快得以实施。

她还说，增加对能鼓励民间房屋建设的基础设施的投资，或许能帮助缓解市场住房短缺的问题。这一问题已阻碍工人在全国流动，这也是拖累生产率增长的又一因素。

“就目的性而言，哈蒙德这次预算案的关注点更显集中。”她说。

不过，Selfin和智库英国财政研究所的负责人Paul Johnson均表示，哈蒙德并未解决英国生产率问题背后的一大重要因素，即缺乏熟练技工。

“我们在研发上的支出不及多数与我们竞争的经济体，因此这的确阻碍了我们，”Johnson说。

“你多少知道什么样的道路有用以及该在哪里修路，”他说，“但我们费了几十年或许100年也难以搞清楚应该怎样正确改革教育系统。”(完)