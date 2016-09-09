英国财相哈蒙德拒绝大幅提高投资规模 将为适度项目提供融资

路透伦敦9月8日 - 对于外界预期英国公共支出将激增，以抵销英国公投脱欧对经济所造成的冲击，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)对此则浇了盆冷水，但表明在必要时可为适度的基建项目提供融资。

哈蒙德7月甫上任不久，即表示他可能将前任财相的计划“重置(reset)”，该项计划旨在2020年前达成预算盈余的目标；这意谓着他可能大举支出，以协助英国因应6月公投脱欧的冲击。

但他周四时则指出，即将在11月23日发布的预算报告当中，任何可能推出的刺激措施规模不会太大。

“我们并未放弃达成预算盈余的意图，”哈蒙德以财相身份首度出席国会委员会时表示。“我曾经说过的是，在这届国会任期(于2020年)届满时，我们不会以达成预算盈余为目标。”

自从哈蒙德就可能需“重置”财政措施发表初步评论以来，有愈来愈多迹象显示，英国经济已甩开脱欧公投立即带来的冲击而反弹回升。

哈蒙德指出，英国公共财政状况“不健康”，公共债务逼近可能影响市场购买英国公债意愿的水准。

英国去年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的4%，对一个成长强劲的国家而言可谓偏高；该国1.6万亿英镑(2.1万亿美元)的公共债务则相当于GDP的83%。 (完)