英国财长哈蒙德呼吁平稳退欧 避免给企业造成断崖式破坏

路透伦敦6月20日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)呼吁平稳英退，以避免在该国退出欧盟时给企业造成“断崖式”破坏。

“我们几乎肯定需要一段实施期，在(欧盟)海关联盟本身以外，但又保留当前海关边境安排，直至新的长期安排投入运行，”哈蒙德周二在伦敦市长官邸的一次演讲中这样表示。

哈蒙德还表示，他希望英国在退欧之际，能够引领开放全球服务市场的“行动”，并称英国希望继续对高技能人员敞开怀抱。(完)