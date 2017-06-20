英国财长哈蒙德呼吁平稳退欧 避免给企业造成断崖式破坏

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月20日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)呼吁平稳英退，以避免在该国退出欧盟时给企业造成“断崖式”破坏。
“我们几乎肯定需要一段实施期，在(欧盟)海关联盟本身以外，但又保留当前海关边境安排，直至新的长期安排投入运行，”哈蒙德周二在伦敦市长官邸的一次演讲中这样表示。
哈蒙德还表示，他希望英国在退欧之际，能够引领开放全球服务市场的“行动”，并称英国希望继续对高技能人员敞开怀抱。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。