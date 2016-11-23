焦点：英国财相哈蒙德经济政策讲话将侧重预算 亦着力帮助低收入者

2016年11月22日，图为英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)在唐宁街11号的办公室内工作。 REUTERS/Stefan Rousseau

路透伦敦11月22日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周三将表示，他计划提高最低工资，并尽量减轻削减福利对低收入劳动者的影响，然而正当国家在为退出欧盟做准备之际，修复公共财政将会是更加优先的任务。

哈蒙德将于1230GMT首次阐述新政府的经济政策细节，其办公室的一份声明称，他的讲话将侧重于如何解决依然庞大的预算赤字，并为经济注入更多活力。

哈蒙德7月成为英国财政大臣时，正值英国公投决定退出欧盟的几周后。他当时表示，国家可能需要来一次“财政重置(fiscal reset)”，暗示未来英国的经济政策或将有重大调整，转向增加政府支出或大幅减税。

但迄今为止，英国经济对脱欧初步冲击的抵御情况好于预期，哈蒙德也表示，希望把手中的政策手段留到更困难时再用。英国在脱离欧盟的过程中，有可能会经历困难时期。

财政部表示，将从4月起将最低薪资从目前的每小时7.20英镑提高至7.50英镑，但与2020年达到9英镑的目标相比，这只是向前推进了一小步。

财政部还表示，随着收入增加，低收入工人失去税收减免的速度会稍微慢些，缓和英国退欧重创英镑导致通胀急升的影响。

为了解决“勉强糊口”家庭的挫败感，哈蒙德将采取措施，向低收入租房者和购物者提供更多房子。英国首相特雷莎·梅(Theresa May)已经承诺为这种“勉强糊口”的家庭提供帮助。

英国财政部称，政府将推出14亿英镑的新基金，用于在未来五年帮助建造40,000新屋。此外，还会降低租户需要承担的费用。

**高度受限**

财政部表示，除帮助低收入者的措施外，哈蒙德还将强调，改善生活水平的最好方式就是修正公共财政和提高英国偏低的生产率增速。

前任财相奥斯本将预算赤字从2010年相当于国内生产总值(GDP)的10%，到今年3月止财年降至相当于GDP的4%。

但该比例在富裕国家中仍位居最高之列。哈蒙德曾说，公共债务水平高到令人难受。去年英国公共债务相当于GDP的84%。

尽管他已放弃奥斯本设定的在2020年前将赤字转为盈余的目标，但哈蒙德已经强调，他对公共财政的态度不会放松。

“经济确实需要投资，但我们也必须维持对市场的公信力，”他周日对ITV电视说，“在如何处理这个问题上，我们受到很大限制。我们需审慎并适当地加以应对。”

英国预算的预测者可能会说，未来五年政府借款将必须比3月所预测的还要多出约1,000亿英镑，主要是由于英国退欧。

英国预算责任办公室(OBR)料也将调降未来数年的经济增长预估。

尽管经济前景黯淡，但预测者可能支持哈蒙德的观点，即英国必须针对未来与欧盟的关系而考虑所有选项。

其他部长提议退欧协商采取更强硬的立场，这有可能让出口企业受到更多限制，也让投资者感到不安，他们最近几周已经进一步推低英镑汇价。

在生产率方面，财政部称，哈蒙德将宣布向研发领域投入数十亿英镑。

周三公布经济政策前，哈蒙德还宣布了向道路建设和宽带网络投资的新计划。

分析师担心，如果退欧损及企业投资及技术工人流入英国，那么英国经济成长能力可能进一步受限。(完)