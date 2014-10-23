世卫组织称埃博拉实际死亡病例或已接近15,000人

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透日内瓦10月22日（记者Tom Miles） - 世界卫生组织(WHO)周三称，截至10月19日，已有至少4,877人因感染埃博拉病毒死亡，至少9,936个病例记录在案，但实际死亡病例或许要多达三倍。
WHO称，据信实际病例数远远超过报告数字：几内亚1.5倍、塞拉利昂2倍、利比里亚2.5倍，总体死亡率为70%。因此，死亡病例总数可能将近15,000人。
利比里亚疫情最为严重，记录病例4,665人，死亡2,705人；塞拉利昂记录病例3,706人，死亡1,259人；几内亚记录病例1,540人，死亡904人。
过去一周，在利比里亚首都蒙罗维亚及塞拉利昂首都弗里敦，埃博拉疫情扩散尤为严重；几内亚首都科纳克里确诊18名患者。埃博拉疫情在利比里亚和几内亚都正在向着加纳方向传播。
WHO称，利比里亚洛法地区的感染人数已连续第三周下降，据观察员报告是因采取了疾病防控措施。
病毒感染者中有443名医务人员，其中244人死亡。WHO表示正在进行广泛调查，以查明是何原因导致如此多的人感染病毒。
联合国制定了70-70-60计划以组织疫情扩散，其中包括对至少70%的病例进行隔离，安全埋葬至少70%的12月1日前死亡的病例，计划在60天内执行完成。预计到2015年1月1日的90天期限时完成100%。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。