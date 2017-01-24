英国最高法院裁决政府启动退欧程序需先获得议会批准

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透伦敦1月24日 - 英国最高法院周二裁决，首相特雷莎·梅必须获得议会同意后，才能展开英国退欧正式程序。
英国政府主张，特雷莎·梅可以直接行使行政权，触发里斯本条约第50条款，展开两年的退欧谈判，但这项主张遭最高法院驳回。
但法院还裁决，触发第50条款无需征得北爱尔兰、苏格兰和威尔士地方议会的同意。
“公投的政治意义重大，但发起公投的议会法案并未对接下来发生的事情作出规定，”最高法院主法官David Neuberger称。最高法院是以8-3的票数表决通过该裁决。
“因此，为落实公投结果的任何法律修改，仅能以英国宪法、也就是议会法允许的唯一方式进行。”
特雷莎·梅多次表示，她将在3月底前触发第50条款，但如今她将必须先争取议会同意，这可能意味着，她的退欧计划有可能修改或延后，不过主要在野党工党已表示，不会拖延特雷莎·梅的退欧时间表。
受法院裁决政府败诉消息影响，英镑一开始上扬，但在法院继续宣布退欧程序不需征得地方议会同意之后，英镑兑美元及欧元下跌，兑美元最新下跌0.6%，报1.2463美元。(完)
(编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/孙茉莉)
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