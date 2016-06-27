英国脱欧不改全球经贸高速融合 香港继续保持国际化--香港财政司长

路透香港6月27日 - 香港财政司司长曾俊华表示，英国脱欧将为世界的政经格局引起波澜，但全球经贸高速融合的大方向暂不见逆转势头。香港作为国际金融和商贸中心，一直努力紧贴最新形势，未来并更加要努力保持国际化的环境，继续在各方面积极参与国际合作，吸引各地的资金、企业和人才来港，保持香港的优势。

曾俊华在其个人网志中撰文称，对英国公投决定脱欧的结果，感到相当意外，而英国是国际金融中心，也是全球第五大经济体，脱欧消息一出，各地金融及外汇市场即时出现剧烈震荡。未来，英国和欧盟将要就脱欧的后续安排展开经年的漫长谈判，为英国、欧元区，以致环球经济带来长期的不确定因素，在贸易及金融等领域影响环球和香港经济。香港政府会密切留意事态发展。

他指出，一直以来大多数人都会认为全球一体化可以改善各地资源运用的效率，从而提高生产力、民众的生活和经济环境。不过近年愈来愈多的声音，指一体化之下的经济得益，未必各阶层大多数民众都能分享得到，今次英国脱欧公投的结果，多少也反映了这一种情绪。

曾俊华相信，英国脱欧难免为世界的政经格局引起一阵波澜，但全球经贸高速融合的大方向却暂不见逆转的势头。

＂事实上，国际社会一直在不同范畴推动更大程度的合作，当中包括税务和防止逃税上的合作。香港作为国际金融和商贸中心，一直努力紧贴最新形势，我们上星期在几方面也取得重要的进展。＂他说。

第一方面是自动交换财务帐户资料(automatic exchange of financial account information)。这是指根据国际标准，在互惠原则、符合保障私隐和正当使用资料的几项大原则之下，要求财务机构就有关帐户蒐集、并向税务局提交有关资料。税务局会与自动交换资料伙伴的税务当局，每年交换相关资料。

第二是应对税基侵蚀及利润转移（Base Erosion and Profit Shifting，BEPS)的工作。20国集团(G20)通过了一套应对BEPS的方案，旨在确保跨国企业就它们的利润＂交足税＂，避免不同税务管辖区之间就企业利润出现＂双重不征税＂的漏洞。政府正就方案进行研究，并会在今年稍后征询业界意见，以筹备所需的立法工作。

最后一方面，就是和各个贸易伙伴签署的全面性避免双重课税协定（Comprehensive Avoidance of Double Taxation Agreements，CDTA)。香港一直努力拓展我们的CDTA网络，因为这些协定为跨境商贸活动提供明确的税务安排和双重征税宽免，促进本港与世界各地的贸易、投资及人才互通，有利香港的企业到海外市场拓展业务。

曾俊华表示，香港至今签订的全面性协定已达35份，包括刚于今年1月及4月分别与俄罗斯及拉脱维亚签订的协议。同时正与其他国家进行商讨，希望可以尽快签署有关协定，当中包括不少＂一带一路＂沿线国家。

他表示，香港吃的是＂四方饭＂，这就是说，香港拥有今天的经济成就和国际地位，靠的是本身广阔的商贸网络和深厚的人脉，四通八达的国际交通网络，还有灵活变通的人才和与时并进的制度。

＂作为外向型的细小经济体，香港更加要努力继续保持香港国际化的环境，继续在各方面积极参与国际合作，吸引各地的资金、企业和人才来港，保持我们的优势。＂他说。（完）

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