英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走

金价走低 因美元从六个半月低位反弹
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
路透伦敦4月3日 - 苹果(AAPL.O)已通知Imagination Tech(IMG.L)，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
Imagination股价大跌65%。苹果在Imagination有8%的持股。
Imagination表示，苹果正在开发自家的独立图像处理芯片。这将降低苹果对Imagination的依赖。目前苹果是Imagination的最大客户。
不过Imagination表示，它怀疑苹果能否在不侵犯其专利、知识产权和保密信息的情况下自力开发。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。