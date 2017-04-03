英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走

路透伦敦4月3日 - 苹果(AAPL.O)已通知Imagination Tech(IMG.L)，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。

Imagination股价大跌65%。苹果在Imagination有8%的持股。

Imagination表示，苹果正在开发自家的独立图像处理芯片。这将降低苹果对Imagination的依赖。目前苹果是Imagination的最大客户。

不过Imagination表示，它怀疑苹果能否在不侵犯其专利、知识产权和保密信息的情况下自力开发。(完)