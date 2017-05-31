英国4月抵押贷款批准件数降至七个月低点 因房屋市场走软

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦5月31日 - 英国央行周三公布的数据显示，4月银行业者批准的抵押贷款件数降至七个月最低，进一步显示房屋市场正在放缓。
4月银行与房屋融资协会(building societies)批准的抵押贷款件数为64,645，少于3月下修后的66,043件，并远少于路透调查的分析师预测均值。
在距离全国大选还有一周左右之际，英国央行的上述数据进一步表明，面对去年退欧公投之后不断上升的通胀，英国民众正在节制支出。
英国央行表示，4月抵押贷款发放金额增幅为一年最低，向消费者发放的无抵押贷款增幅亦小于3月。
自从去年英国公投退欧之后，英国房屋市场明显放缓，尤其是伦敦房市，尽管迄今为止房价尚未普遍下跌。
英国央行称，4月抵押贷款净发放金额增加27.31亿英镑，低于调查预估的增加29.5亿英镑。此为一年来最低的单月涨幅。
消费者借款亦放缓。4月消费信贷增加15.25亿英镑，符合预估值，低于3月16.13亿英镑的增幅。
消费者借款按年增长10.3%，几无变动，略高于3月的增幅，且距2016年11月创下的11年高位10.9%不远。
4月信用卡借款净额触及一年高位6.06亿英镑，高于3月的5.17亿英镑。
英国央行还称，外国投资者净买入英国公债。4月净购买共计19.47亿英镑的公债，为2016年11月以来最高水平，高于前月的2.18亿英镑。(完)
(编译 张涛/王琛；审校 高琦)
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