英国11月房价同比增幅降至近一年低点 房市动能减弱

路透伦敦11月28日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周五数据显示，英国11月房价同比增幅降至近一年来最低，房地产市场动能继续减弱。

Nationwide表示，11月房价较上年同期升高8.5%，为去年12月以来最小增幅，也远低于6月的近10年高点11.8%。

自年中以来，英国住房市场活动和价格上涨持续放缓，部分是由于监管当局采取措施，要求贷款方从严审核借款人偿还抵押贷款的能力。

截至11月的三个月房价跌0.9%，创2013年6月以来最低。许多分析师视此房价为短期房价走势的最佳指标。

IHS Global Insight的首席英国分析师Howard Archer称，“随着房市活动大幅脱离2014年初的高位，我们预计房价在未来数月的增幅也会大体放缓。”

英国银行业者协会周二表示，其会员批准的抵押贷款宗数为2013年5月以来最少。Nationwide则称批准宗数仅是长期均值的三分之二。

“近几个月房市放缓和整体经济指标有些脱钩，后者相对较好。”Nationwide的首席分析师Robert Gardne称。(完)

(编译 朱晓军/田建华; 审校 王丽鑫/艾茂林)

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