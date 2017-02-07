英国1月房价下滑 为8月以来首次--Halifax

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦2月7日 - 抵押贷款机构Halifax周二称，英国房价1月下滑，为去年6月退欧公投之后不久以来首个月度跌幅。
1月房价跌0.9%，而12月为上涨1.6%。路透调查分析师的预估中值为持平。
这是去年8月以来首次出现房价环比下跌。
1月房价较上年同期增长5.7%，同比增速较去年12月的6.5%放缓，并且也低于路透调查预估。
Halifax称，待售房产短缺以及房屋开工建设率低，料将继续支撑房价，但经济成长放缓和支出能力下降则抑制房价上涨。
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)上周发布的报告称，1月英国房价同比涨幅跌至2015年11月以来最低。（完）
(编译/审校 刘秀红/高琦/孙茉莉)
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