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国际财经 | 2017年 3月 31日 星期五 14:38 BJT

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide

路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑。

Nationwide表示，3月房价较前月下滑0.3%，2月时则为上涨0.6%。

3月房价较上年同期增长3.5%，增幅为2015年8月来最低。

路透此前调查分析师预期，3月房价较2月增长0.4%，较上年同期增幅为4.1%。(完)

(编译 王洋; 审校 艾茂林)

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