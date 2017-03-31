英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑。
Nationwide表示，3月房价较前月下滑0.3%，2月时则为上涨0.6%。
3月房价较上年同期增长3.5%，增幅为2015年8月来最低。
路透此前调查分析师预期，3月房价较2月增长0.4%，较上年同期增幅为4.1%。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。