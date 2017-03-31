英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）

(新增数据细节、背景和分析师评论)

路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。

Nationwide表示，3月房价较前月下滑0.3%，2月时则为上涨0.6%。

3月房价较上年同期增长3.5%，增幅为2015年8月来最低。

路透此前调查分析师预期，3月房价较2月增长0.4%，较上年同期增幅为4.1%。

路透2月时发布的一项调查显示，今年英国房价升幅将大幅降至2.5%，明后两年升速将维持迟滞，因该国将面临退欧的问题。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三启动为期两年的退欧进程。

英镑自6月退欧公投后下跌正导致通胀上升，而薪资成长仍旧不振，从而降低了家庭的消费能力。

“3月的Nationwide房价数据走软，此前英国央行公布2月抵押贷款批准件数下滑，这令人更加相信房市正逐渐受到消费者压力加大以及他们对于前景存疑的影响，”IHS Markit分析师Howard Archer表示。

Nationwide称有六个区域的房价加速上涨，有六个区域的房价涨势放缓，只有东密德兰(East Midlands)地区升速和前季相同。

Nationwide分析师Robert Gardner指出，“有趣的是，表现最为疲弱和表现最强区域之间的年度变动率差距为6.8个百分点，创下1978年以来最低，且是史上次低。”(完)